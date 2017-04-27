Erzincan'da "Liselerarası Münazara Yarışması" Finali
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Liselerarası Münazara Yarışması" finali yapıldı.
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Liselerarası Münazara Yarışması" finali yapıldı.
Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen finalde Mustafa Doğan Anadolu Lisesi ile Sabahat Hanım Anadolu Lisesi mücadele etti.
Münazara yarışmalarını iki yıl önce başlattıklarını ve geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Çukadar, kuralların açık ve net olduğunu, iki yıldır öğrencilerin başarılı bir şekilde kendi fikirlerini savunduklarını söyledi.
Çukadar, "Bu aslında bir yarışma değil bu bizim medeniyetimizin, bu bizim birbirimize olan saygımızın bir ifadesi. Katılan bütün okul ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Burada bir yarışma değil harika bir sunu izleyeceğiz. Saygıyı ve hoşgörüyü izleyeceğiz." dedi.
Mustafa Doğan Anadolu Lisesi ile Sabahat Hanım Anadolu Lisesi öğrencileri yaptığı münazarada birinciliği Mustafa Doğan Anadolu Lisesi elde etti.
Programa, Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Güneş, Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Çukadar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.