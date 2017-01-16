Maddi Sıkıntılar Çeken Oto Boyacı İntihar Etti

Erzincan'da maddi sıkıntıları olduğu iddia edilen bir oto boyacı iş yerinde kendini iple asarak intihar etti.

İŞ YERİNDE KENDİNİ İPLE ASMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Erzincan İnönü Mahallesi Merkez Çarşısı 15. Sokakta oto boyacılık yapan 40 yaşındaki A.S. bugün sabah saatlerinde iş yerinde kendisini ipe asarak intihar etti. Ortak işlettikleri öğrenilen iş yerine gelen A.S.'nin kardeşi, ağabeyinin cansız bedenini görünce ipten aşağıya indirerek durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.S.'nin cesedini ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.