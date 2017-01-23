Erzincan'da Hırsızlıktan 3 Kişi Tutuklandı

Erzincan'da kapısını kırarak girdikleri evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Halitpaşa Mahallesi sakinleri, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne evlerinin kapılarının zorlandığını bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 3 evin kapısının zorlanarak kırıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İnönü Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'ndeki iki evden hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi. 3 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - ERZİNCAN