Erzincan'da Fetö/pdy Davası

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Erzincan Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, görevden ihraç edilen tutuksuz sanık Zekai Genç katılmazken, avukatı hazır bulundu.



Avukat, müvekkili Genç hakkında savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen avukat, müvekkilinin terör örgütüne üye olmadığını ileri sürdü.



Genç'in hiçbir şekilde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden avukat, müvekkilinin beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, Genç'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



Öte yandan, aynı suçlamalarla haklarında ayrı ayrı dava açılan 9'u tutuklu 12 eski polisin yargılanmasına da devam edildi. Mahkeme heyeti, 9 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Davalar, dijital verilerin incelenmesinin beklenmesi için ertelendi.