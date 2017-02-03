Erzincan da Fetö Dolandırıcılığından 3 Kişi Tutuklandı

Erzincan da vatandaşları arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan ve kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini öne sürerek vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalanarak tutuklandı.



Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü aldığı ihbarlar doğrultusunda yaptıkları çalışmalarda hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçları olmak üzere birçok suça karıştıklarını tespit ettikleri biri bayan 4 şüpheli şahsı Erzincan'ın Refahiye ilçesi girişinde kullandıkları araçta yakalayarak, gözaltına aldılar.



Şahıslar üzerinde yapılan aramada bayan şüphelinin üzerinde ziynet eşyaları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç içerisinde ise çeşitli marka ve modelde birçok telefon ve sim kart ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.



Yakalanan 3 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı. - ERZİNCAN