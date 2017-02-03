Erzincan'da Dolandırıcılar Kıskıvrak Yakalandı

ERZİNCAN'da telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini polis olarak tanıtıp çeşitli yöntemlerle dolandıran 4 kişi polisin sıkı takibi sonucu Refahiye ilçesinde yakalandı. Kişisel bilgilerine ulaştıkları vatandaşları telefonla arayan dolandırıcı çetesi üyeleri kendilerini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin FETÖ Terör Örgütü tarafından ele geçirildiği yolundaki senaryolar ile vatandaşların para ve ziynet eşyalarını çarpmaları üzerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışmalarda başta hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu olmak üzere birçok suça karıştıkları tespit edilen biri kadın 4 şüpheli, Refahiye ilçesi girişinde kullandıkları otomobilde yakalanarak gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada ziynet eşyaları ve bir miktar uyuşturucu madde ile otomobilde çeşitli marka ve modelde birçok telefon ve sim kart ele geçirildi. Süphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, biri ise adli kontrol şartı ıile serbest bırakıldı. Şüphelilerden ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi. - Erzincan