Erzincan'da Deprem mi Oldu? Erzincan'da Deprem!

Erzincan'da deprem mi oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. Erzincan'da Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Mertekli Köyü olarak belirlediği deprem, saat 00.21'de oldu. Yerin 1,9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Bu depremin ardından bölgede, büyüklükleri 2.0 ile 2.6 arasında değişen, üç artçı deprem daha meydana geldi.

AFAD İNCELEME YAPTI

Depremden etkilenen mahallede AFAD ekipleri inceleme yaptı. Erzincan'da gece saat 00.21'de meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan İl Müdürlüğü ekipleri, depremin merkez üssü olan Çağlayan Beldesi Mertekli Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde deprem sonrası mahalledeki birkaç kerpiç evde ufak hasarlar meydana geldiği gözlendi.

Mertekli Mahallesi'nde meydana gelen deprem sonrası AFAD ekipleri mahalleyi ziyaret etti. 450 civarı kişinin yaşadığı mahalledeki çok sayıda evin kerpiç olması mahallelide panik yarattı. Yapılan incelemelerde depremin kerpiç malzemelerle yapılan bir kaç evde ufak boyutta hasara neden olduğu gözlendi. Depremden etkilendiklerini söyleyen ev sahibi Veysel Fırat, Ailemi aldım. Dışarı çıktık durduğu zaman. Girdim içeri tekrar. Baktım burası hep aşağıya inmiş. Kırılmış ağaçların hepsi dedi. Fırat, 'Deprem şiddetli miydi' sorusuna da Şiddetliydi bayağı şeklinde cevap verdi.

DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş'te, Tabi bu acıyı daha önce yaşamış bir toplum olarak insanlar üzerinde büyük bir panik etkisi yaptı. İlk etapta insanlar dışarı çıktı. Şu an hala uyumayan insanlarımız var. Tabi bunun acısını daha önceden yaşadık. İnsanlar can havliyle dışarı çıkmaya çalıştı fakat havanın soğuk olması sebebiyle herkes içeri girmek zorunda kaldı dedi. Keleş, Hasar var mı sorusuna da Ciddi anlamda bir hasar yok ama sadece hasar psikolojik olarak. Başka ciddi bir anlamda hasarımız yok şu anda şükürler olsun şeklinde yanıt verdi. Deprem sonrası 2 artçı sarsıntı daha yaşandığını söyleyen Muhtar Keleş, AFAD ekipleri geldi sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Panik hali devam ediyor insanlar üzerinde. Gördüğünüz gibi evlerimizin halleri. Kerpiç evler üzerinde etki yaptı tabi, normal betonarme binalarda pek etkisi olmadı ama. Bunun gibi kerpiç evler var bir kaç tane ifadelerini kullandı. Mahallede incelemelerini tamamlayan AFAD ekipleri daha sonra köyden ayrıldı.