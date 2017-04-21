Erzincan'da Bulunan Yavru Tilkiler Koruma Altına Alındı

Erzincan'da vatandaşlar tarafından bulunan iki tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.



Merkeze bağlı Demirkent beldesinde vatandaşlar, dağ yamacında iki tilki yavrusu buldu.



Durumun bildirilmesi üzerine yavru tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.



Yaklaşık 20 günlük oldukları tahmin edilen yavru tilkiler, veteriner tarafından yapılan muayenenin ardından Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.



Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şube Müdürü Uğur Önel, yavru tilkileri, bakanlıkla protokolü bulunan Kars'taki rehabilitasyon merkezine gönderme kararı aldıklarını belirterek, "Tilkileri, bakanlığımızın anlaşmalı veteriner hekimine teslim edeceğiz. Kars'taki merkezde yetişkin hale gelene kadar, gerekli bakım ve beslenme ihtiyaçları karşılandıktan sonra doğal ortama bırakılacaklar." ifadelerini kullandı.