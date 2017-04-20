Erzincan'da Bonzai Satıcılarına Suçüstü

Erzincan'da kent merkezinde 267 gram bonzai'yi piyasa sürmek isteyen 2 kişi yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu piyasaya süren sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir taşıtta narkotik dedektör köpeği yardımı ile arama yapıldı. Taşıtın bagaj kapağının içerisine gizlenmiş halde 267 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili A.K.(32) ve E.K. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.