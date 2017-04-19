Erzincan'da Bonzai Operasyonu

Erzincan'da 267 gram bonzai ele geçirildi.



Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehir içerisinde satılmak üzere Erzincan'a getirilen 267 gram Bbnzai ele geçirildi.



Düzenlenen operasyon kapsamında A.K. (32) ve E.K. (32) isimli şüpheliler yakalanarak, TCK/188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçundan adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN