Erzincan'da Atletizm Yarışları Yapıldı

Erzincan'da, okul sporları faaliyet programı kapsamında yıldızlar puanlı atletizm yarışmaları yapıldı.



Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Tartan Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen yarışmalarda sporcular takım ve ferdi kategoride yarıştılar.



Erkeklerde 6, kızlarda ise 4 olmak üzere 10 okul takımının katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar sonunda erkeklerde Sümer Ortaokulu, kızlarda ise Şehit Cengiz Topal Mithat Paşa Ortaokulu birinci oldu. Ferdi kategoride yarışan sporcular içerisinde 7 sporcu ise barajı geçti.



Yarışmalar sonucunda dereceye girenler Okul Sporları Grup müsabakalarında il adına yarışmalara katılmaya hak kazandı.