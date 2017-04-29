Erzincan da 42 Typ Programında 2 Bin 259 Kişi İstihdam Edildi

2017 yılı ikinci dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.



Erzincan'da İstihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının ikincisi Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında yapıldı.



Erzincan Belediye Başkan Vekili Osman Alanur, Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda İstihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili geliştirilebilecek politikalara katkının sağlanması gibi konular ele alındı.



Cazibe merkezleri kapsamında bulunan ilimizdeki işverenlerin devletin kendilerine sunduğu işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılmasında son derece önemli olduğuna dikkat çeken Vali Ali Arslantaş, teşvik ve hizmetlerden daha fazla yararlanması yönünde ilimizdeki iş gücü piyasasının arz-talep, istihdam, eğitim durumu, mesleki eğitim ihtiyaçlarının ele alınması gerektiğine değindi.



Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilen sunumda; 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 5182'si kadın, 6031'i erkek olmak üzere 11 bin 213 aktif iş arayan kişi olduğu belirtilirken, 2017 yılı Ocak- Mart döneminde 354'ü kadın, 915'i erkek olmak üzere toplam 1269 kişinin ise işe yerleştirildiği belirtildi.



2017 yılı Ocak-Mart döneminde 837 kişinin işsizlik ödeneği için müracaatta bulunduğu, bunlardan 362 sinin işsizlik ödeneğinden faydalandığı, 475 kişinin ise kanunda belirtilen kriterlere uymadığı için İşsizlik ödeneği alamadığı ifade edildi.



İşgücü Yerleştirme Kursları, İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Kursu, Çalışanların Mesleki Eğitimi gibi konularda İŞ-KUR tarafından toplamda 1019 kişiye kurs verildiği belirtilirken 2017 yılı Ocak-Mart döneminde açılmış ve halen devam etmekte olan 42 Toplum Yararına Programında; 2 bin 259 kişi ise istihdam edildiği kaydedildi.



Yapılan konuşma ve bilgilendirmelerin ardından toplantı, kurul üyeleri tarafından ilimizde istihdamın artırılmasına yönelik görüş ve önerilerin ele alınıp değerlendirilmesiyle sona erdi. - ERZİNCAN