Erzincan'da 3 Ova Koruma Alanı Olarak Belirlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ülke genelinde 49 ilde bulunan 141 ovayı koruma alanı olarak ilan etti. Bakanlık tarafından ilan edilen listeye Erzincan'dan 3 ova girdi. Erzincan Ovası, Tercan Ovası ve Çayırlı Ovası Bakanlık tarafından koruma alanı olarak ilan edildi.



Erzincan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Bakanlığın açıkladığı büyük ovaların korunması ile ilgili karar kapsamında verimli tarım topraklarının tarımsal sit alanı kimliğine büründüğünü belirterek, toprakların korunması yönünde çok önemli bir karar alındığını söyledi. Alınan kararla tarım topraklarının amacı dışında kullanılmasının önüne geçileceğini ifade eden İl Müdürü Şahin, Bakanlığın tarım toprakları üzerindeki tasarrufunun artacağını böylece ülke tarım topraklarının en iyi şekilde korunacağını söyledi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının titiz bir çalışma sonucu büyük ovaları belirlediğine dikkat çeken İl Müdürü Şahin, ovalar belirlenirken birçok kriterin göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Erzincan'da 3 ovanın bu kapsama alınmasının son derece önemli olduğunu söyleyen İl Müdürü Şahin, verimli topraklara sahip Erzincan'ın böylelikle topraklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması noktasında büyük bir adım atıldığını söyledi. Bu topraklarda tarımın geleceğinin şimdi daha da önem kazandığını belirten Şahin, bu yıl içerisinde başlamasını bekledikleri arazi toplulaştırma çalışmaları ile tarımın daha da önem kazanacağını söyledi. İl Müdürü Şahin sözlerini şöyle sürdürdü : "Bakanlığımızın aldığı bu kararın toplulaştırma çalışmaları ile birlikte düşünüldüğünde önümüzdeki yıllarda Erzincan'da tarım sektörü şaha kalkacaktır. Bununla birlikte Bakanlığımızın açıkladığı Milli Tarım Projesi kapsamında uygulanacak destekleme ve teşvikler, kadınlarımızın ve gençlerimizin tarıma kazandırılması noktasında uygulanan projeler, DAP ve KKYDP kapsamında uygulanan hibe programları toplu olarak düşünüldüğünde Erzincan tarım cenneti olmaya aday bir ildir. Şimdi bize düşen daha çok ve daha kaliteli üretmek, ürettiğini pazarlayabilmek ve çiftçimizin rekabet gücünü artırmaktır. Çevre ve insan sağlığına uygun, sürdürülebilir tarım yapılması için Bakanlığımız tüm önlemleri almakta ve bu yönde büyük bir çaba sarf etmektedir." - ERZİNCAN