Erzincan'da 24 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 24 yabancı uyruklunun yakalandığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 16-30 Aralık 2016 tarihleri arasında il jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 24 kişinin yakalandığı ifade edildi. Açıklamada, yakalananların 2'sinin Pakistan, 5'inin Bangladeş, 6'sının Afganistan ve 1'inin Gürcistan uyruklu olduğu belirtildi.



Yakalanan yabancı uyruklularla ilgili yasal süreç başlatıldığı ifade edilen açıklamada, organizatör oldukları belirlenen 2 kişinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları kaydedildi.