Erzincan'da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıldönümü İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu'nun düzenlediği etkinlik ile coşkuyla kutlandı.



13 Şubat Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlama programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.



Törende günün anlamına binaen bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; "Sizler bugünün ve yarının güllerisiniz. Sizler bugünün ve yarının yıldızlarısınız. Sizler bugünün ve yarının pırlantalarısınız. Bu söz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Bütün çiçekler güzeldir fakat içlerinde gül nasıl bir başka ise sizde bir başkasınız. Yıldızlar bambaşka çünkü en yüksekte en yücede ve etrafına ışık saçmaktadır. Sizlerde yarın etrafınıza ışık saçacaksınız. Sizler yarının pırlantalarısınız çünkü her şeyin bir değeri vardır. Sizlerin kesinlikle hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar büyük bir değere sahipsiniz. Geleceğin büyük bir hazinesisiniz." dedi.



Düzenlenen kutlama etkinliği şiir okumalarının ardından halk oyunları ve müzikli dans gösterilerinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN