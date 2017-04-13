Erzincan'da 2. Ağır Ceza Mahkemesi Görevine Başlıyor

Erzincan'da, FETÖ ve terör davalarının yoğunluğu nedeniyle artan iş yükünü azaltmak için kurulması kararlaştırılan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Nisan'da görevine başlayacak.



Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlarla ilgili davaya bakan ağır ceza mahkemesinin iş yoğunluğu nedeniyle Bakanlık tarafından Erzincan'da 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi kurulması kararı alındı. Mahkeme başkanlığına başkan ataması yapıldı. Üyelerin de atamasından sonra mahkeme, 17 Nisan'da görevine resmi bir şekilde başlamış olacak.



Açılan 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ, PKK/KCK ve DHKP-C gibi tamamen terör suçlarına yönelik davalara bakacak.



Bu arada yürütülen FETÖ soruşturmaları nedeniyle 15 Temmuz'dan bu yana 700'ün üzerinde şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Erzincan Adliyesinde yaklaşık 200 civarında tutuklunun bulunduğu öğrenildi.