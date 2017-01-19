Erzincan Belediyesi Sosyal Belediyecilikte Sınır Tanımıyor

Gerçekleştirdiği çalışmalarla her alanda örnek olmaya devam eden Erzincan Belediyesi tiyatro, ney,halk oyunları bağlama, gitar, org ve çocuk korosu kursları açarak sosyal ve kültürel alanlarda hizmet vermeye devam ediyor. Belediye Kültür Sanat Merkezinde uzman eğitmenler tarafından verilen kurslardan yüzlerce kişinin faydalanması planlanıyor. İkinci dönem kurs kayıtları 10 Şubat 2016 tarihine kadar devam edecek. Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ederek birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet ve proje üretiyoruz. Bu yıl Tiyatro, ney, halk oyunları bağlama, gitar, org ve çocuk korosu olmak üzere yedi branşta ücretsiz kurs açtık. Gücümüz yettiği kadar çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Öncelikle gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizi sosyal hayatın içine almak için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Gençlerimiz, faaliyetlerini, oyunlarını sergilerken hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Ben bu kursların açılmasında öncelikle Kültür Sosyal İşler Müdürümüz Dursun Akbaş olmak üzere emeği geçen her kese teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN