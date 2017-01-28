Erzincan Barosundan Anayasa Değişikliğine Evet

Erzincan Baro Başkanlığı tarafından Anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Baro Başkanlığı makamında yapılan açıklamada TBMM'de kabul edilerek yasalaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından referanduma sunulacak olan Anayasa değişikliğinin ana hatları ile yaptıkları değerlendirme neticesinde yapılacak referandumda anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine evet dediklerini belirttiler.



Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk tarafından yapılan açıklamada; "10.12.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi sunulmuş olup 18 maddeden oluşan teklifin tümü 20.01.2017 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasallaşmıştır.



TBMM'de kabul edilerek yasalaşan ve Cumhurbaşkanımızca referanduma sunulacak olan Anayasa değişikliğinin ana hatları ile yaptığımız değerlendirme neticesinde; Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk ve Yönetim Kurulu olarak yapılacak referandumda Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyoruz.



Anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemine anayasamızın ilk üç maddesine ve başlangıç hükümlerine dayandığı, cumhuriyetimizin niteliklerini, özellikle demokratik devlet ve hukuk devletini daha güçlendirdiği için, yasama ve yürütme organları arasında kesin bir ayrım ve denge getirdiği, her iki organın fiili birlikteliğine son vereceği için, yürütme organından bağımsız etkin ve daha güçlü yasama organı olacağı için, daha güçlü, istikrarlı, hızlı karar alan, tek başlı ve siyasi sorumluğu olan yürütme organı olacağı için, yürütme organı halk tarafından seçileceği için, tam millet iradesi ve millet egemenliğine dayanacağı için, devlet başkanı hem milletimiz millet hem de meclis tarafından denetleneceği için, yargı organının tarafsız ve bağımsızlığı güvence altına alınacağı için, yargı organı, milli egemenlik meşruiyetine dayanacağı için,1961 ve 1982 Anayasalarının vesayet sistemi sona ereceği için, cumhurbaşkanlığı sisteminde, siyaset dışı güçlerin meclisi kullanarak milletin iradesini yansıtan hükümetlere operasyon yapılmasını engelleyen mekanizmalar var olduğu için, parlementer sistemin hükümet istikrarsızlığı ve yürütmenin güçsüzlüğüne sebebiyet veren tıkanıklıklarını; ortadan kaldırdığı ve koalisyon hükümetlerine yol açmayacağı için, siyasi, ekonomik istikrarı ve büyümeyi sağlayacağı için, darbe teşebbüsleri, terör ve ekonomiye yönelik saldırılarında, daha güçlü mücadele ve seri karar alabileceğimiz için, uzlaşı, birlik ve beraberlik kültürünü getireceği için evet diyoruz.



Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik halkımız iradesini, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyarak ortaya koymuştur.



Devletimiz; Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yeniden medeniyeti değiştiren dünya devleti haline gelecektir. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın memleketinde, Erzincan barosu başkanı olarak, daha güçlü Türkiye için; anayasa değişikliğine ve cumhurbaşkanlığı sistemine referandumda evet diyoruz.



Referandum sürecinde; milletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın yanındayız. Bu süreçte elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu. - ERZİNCAN