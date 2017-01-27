Erzincan Barosu 'evet' dedi



ERZİNCAN Baro Başkanı Adem Aktürk, nisan ayında yapılacak olan referandumda Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" dediklerini açıkladı.



Baro Başkanı Adem Aktürk, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Adem Aktürk, Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik halkın iradesini, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyarak ortaya koyduğunu belirtti. Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" dediklerini açıklayan Başkan Aktürk şunları söyledi:



"Devletimiz; Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yeniden medeniyeti değiştiren dünya devleti haline gelecektir. Türkiye Anayasasının ilk üç maddesine ve başlangıç hükümlerine dayandığı, cumhuriyetin niteliklerini, özellikle demokratik devlet ve hukuk devletini daha güçlendirdiği için, yasama ve yürütme organları arasında kesin bir ayrım ve denge getirdiği, her iki organın fiili birlikteliğine son vereceği için, yürütme organından bağımsız etkin ve daha güçlü yasama organı olacağı için, daha güçlü, istikrarlı, hızlı karar alan, tek başlı ve siyasi sorumluğu olan yürütme organı olacağı için, yürütme organı halk tarafından seçileceği için, tam millet iradesi ve millet egemenliğine dayanacağı için, devlet başkanı hem milletimiz millet hem de meclis tarafından denetleneceği için, yargı organının tarafsız ve bağımsızlığı güvence altına alınacağı için, yargı organı, milli egemenlik meşruiyetine dayanacağı için, 1961 ve 1982 Anayasalarının vesayet sistemi sona ereceği için, cumhurbaşkanlığı sisteminde, siyaset dışı güçlerin meclisi kullanarak milletin iradesini yansıtan hükümetlere operasyon yapılmasını engelleyen mekanizmalar var olduğu için, parlamenter sistemin hükümet istikrarsızlığı ve yürütmenin güçsüzlüğüne sebebiyet veren tıkanıklıklarını; ortadan kaldırdığı ve koalisyon hükumetlerine yol açmayacağı için, siyasi, ekonomik istikrarı ve büyümeyi sağlayacağı için, darbe teşebbüsleri, terör ve ekonomiye yönelik saldırılarında, daha güçlü mücadele ve seri karar alabileceğimiz için, uzlaşı, birlik ve beraberlik kültürünü getireceği için; 'evet' diyoruz. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın memleketinde, Erzincan Barosu Başkanı olarak, daha güçlü Türkiye için; Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine referandumda 'evet' diyoruz. Referandum sürecinde milletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın yanındayız. Bu süreçte elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz."