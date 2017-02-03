Erzincan - Ahşap Paletlere Saklanan 99 Kilo Eroini Maço Buldu

Ahşap paletlere saklanan 99 kilo eroini Maço buldu



ERZİNCAN'da şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da yapılan narkotik köpek Maço tarafından yapılan aramada 99 kilogram eroin ele geçirildi.



Erzincan- Erzurum karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir TIR durduruldu. Ahşap palet yüklü olduğu belirtilen TIR'ın dorsesinde arama yapan narkotik köpek 'Maço' tepki verdi. Palet tahtaları birleştirmek amacıyla kullanılan ahşap parçanın içerisine özel olarak saklanan 587 paket uyuşturucu, çekiç ve tornavidalarla çıkarıldı. Ele geçirilen 99,3 kilogram eroine el konuldu. Olayla ilgili sürücü B.G. ve yanında bulunan H.B.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.



Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Erzincan ? Erzurum Karayolu üzerindeki yol arama noktasında şüphe üzerine durdurulan TIR'da narkotik köpek Maço ile yapılan aramada eroin ele geçirildiğini, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız olarak devam ettiğini bildirdi.