Erzincan'a Gençlik ve Spor Bünyesinde Önemli Yatırımlar Yapılacak

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzincan Milletvekili Serkan Bayram Erzincan'da 2017 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde önemli yatırımlar yapılacağını müjdeledi. Milletvekili Bayram merkez ve ilçelerdeki yatırımların 2017 yılı yatırım programına alındığını söyledi.



Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Milletvekili Serkan Bayram 2017 yılında il genelinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde önemli yatırımlar yapılacağını müjdeledi.



Milletvekili Bayram yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 24Erzincanspor yönetim kurulu üyesi ve Erzincan'ın Milletvekili olarak 1 yıldır mücadelesini sürdürdüğüm ve 28 Haziran 2016 tarihinde basınımıza verdiğimiz sahur programında da belirttiğim gibi 2017 yılında yatırım programına alınacağını değindiğim Erzincan yeni şehir stadyumumuz 40 milyon TL maliyetle yatırım programına alınmıştır.



Göreve geldiğim tarihte şehir stadımıza onarım için ödenek tahsis edilmişti, 24Erzincanspor yönetim kurulu üyesi olarak ve her şeyden önce Erzincan'ın evladı olarak girişimlerimiz sonucu onarım için gönderilen ödeneğin iptali ve yeni stat için projenin kabulü için Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç beylerle sürdürdüğümüz girişimler sonucunda çok şükür şehrimiz yeni stadına kavuşuyor. Erzincanlı hemşerilerimize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Erzincan gençliğimiz her şeyin en güzelini hak ediyor.



Maddi yönden yıllardır sıkıntılar çeken ve çözüm bulunamayan, ilgilenilmeyen kulübümüz 24Erzincanspor için 8 yıldır Erzincan'da madencilik yönünde dev yatırımlarda bulunan Anagold madencilik firmasıyla gerekli girişimlerde bulunarak Erzincanspor'umuzun sponsorluğunda yıllık 3 milyon TL'yi bulan anlaşmayı Başbakanımızın destekleriyle sağlayarak kulübümüze rahat bir nefes aldırdık.



Ayrıca Demirkent Beldesinde 10 milyon lira tutarında Antrenman salonu, Tercan Refahiye ve Otlukbeli ilçelerine bedeli 1.2 milyon lirayı bulan soyunma odaları ve tribünleri, Üzümlü ilçesinde bedeli 500 bin lira olan spor alanı, Kemah ilçesinde bedeli 2 milyon 250 bin lira olan spor salonu ve saha tribünleri, Bedeli 3 milyon lira olan Refahiye Gençlik Merkezi hükümetimizin 2017 yılı yatırım programına alınmıştır.



Bununla birlikte bedeli 9 milyon lirayı bulan Çayırlı- Tercan ve Kemaliye Gençlik Merkezleri projelerinde çalışmalar devam etmekte olup, 2017 yılı yatırım programına teklif edilmiştir. Maliyeti 7 milyon lirayı bulan Refahiye yüzme havuzu ve maliyeti 3 milyon liraya mal olacak İliç gençlik merkezi projesinin yatırım programına alınmasını bekliyoruz. Erzincan'da gençlik ve spor alanında yatırımlarımız devam edecektir. Projelerde memleketi Erzincan için desteklerini esirgemeyen Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ederim. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yönetici ve personeline projedeki emeklerinden dolayı teşekkür ederim" - ERZİNCAN