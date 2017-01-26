Erzin İsalı Mahallesi Kötü Kokulardan Kurtuldu

Altyapının gelecek nesillere sorunsuz bir şekilde bırakılmasını sağlamak amacıyla Hatay'lı vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetlerin şekillendirildiğini belirten Genel Müdürlük, Erzin ilçesine bağlı İsalı Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların çağrısına kulak vererek Arıklar Caddesi'ni rahata kavuşturacak projenin başlangıcını yaptı.

Bölgedeki 10 binayı kapsayan fosseptik çukurların taşması ve kötü kokular yayması üzerine ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne yapılan talepler doğrultusunda harekete geçen HATSU İdaresi, Mahallede bulunan çukurların iptal edildiğini ve başlatılan çalışma kapsamında 1000 metre uzunluğunda 200'lük büz beton borular ile yeni hattın döşeneceğini açıkladı.

Bostancı, "Hizmetlerden Son Derece Memnunuz"

Çalışmanın Mahalle için çok önemli olduğunu ve bölgenin kötü kokudan arındırıldığını belirten Mahalle sakini Ahmet Bostancı, "Apartmanların fosseptik çukurları küçük olduğu için taşmaya başlıyordu ve kötü kokular yayılıyordu. HATSU ekiplerine durumu bildirdik. 2 yıldır bu sorunu çekiyorduk, gösterdikleri duyarlılık sayesinde bizleri bu sıkıntıdan kurtardılar. Mahalle sakinleri olarak son derece memnunuz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ve HATSU yetkililerine çok teşekkür ederim Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Erdal: HATSU Sayesinde Sıkıntılardan Kurtulacağız

Yaklaşık 2 yıldır İsalı Mahallesi'nde ikamet ettiğini ve geçen yaz önemli derecede sıkıntı yaşadığını aktaran diğer bir mahalle sakini Mehmet Erdal,"Kötü koku ve çevre kirliliği açısından önemli derecede sıkıntılar yaşadık. Çocuklarımızda kokulardan dolayı rahatsızlık ortaya çıktı. HATSU tarafından yapılan çalışma sayesinde bu sıkıntılardan kurtulacağız. Başkan Lütfü Savaş'a ve emeği geçen kim varsa bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim ayrıca böyle güzel hizmetlerin devamını rica ediyorum" dedi.