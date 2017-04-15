Erzin'de Sağanak Yağış

Erzin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı okulların zemin katlarını su bastı.



İlçede gece başlayan ve sabah saatlerinde artan sağanak yağış, tüm gün etkisini sürdürdü.



Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki bazı yollarda su birikintileri oluşurken, Hürriyet Mahallesinde bulunan Erzin İmam Hatip Ortaokulu'nun zemin katını ve bahçesini su bastı.



Öte yandan, su birikintileri yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.