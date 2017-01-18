Erzin'de Ki 19 Milyonluk Projenin 23 Km'si Tamamlandı

HATSU tarafından başlatılan tarihi projeler ve gerçekleştirilen kalıcı çözümler çerçevesinde, "Her şeyden Önce Sağlık" sloganıyla temiz suyu vatandaşlara iletme amacıyla yapılan çalışmalar Hatay genelinde devam ediyor.

Erzin ilçesinin su sıkıntılarına son vermek ve paslı boruları iptal etmek için ilçenin tamamını kapsayan 19 milyon 740 bin TL'lik dev projeye imza atan Genel Müdürlük, duktil ve polietilen boruların döşenmeye başlandığı projenin 1. kademesinin 180 km olacağını ve döşenecek hattın 142 km'sinin şebeke, 38 km'sinin ise isale hattı olacağını aktardı.

Proje sayesinde 7 bin 200 adet abone bağlantısının yapılacağını bildiren İdare, projenin Bahçelievler Mahallesi Taze Ali Sokak, dağlık kesim olan Eğricek ve Taşoluk mevkiinde zor arazi şartlarında devam ettiğini belirterek, toplamda 23 km'nin döşendiği çalışmada 2 ekskavatör, 2 kepçe ve 20 personelin görev yaptığını kaydetti.

