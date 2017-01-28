Erzin Atıksu Arıtma Tesisi'nin Yüzde 80'İ Tamamlandı

Erzin Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının 30 dönümlük arazide hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Genel Müdürlük, maliyeti İller Bankası'ndan temin edilen 7 Milyon 917 bin 763 TL'lik kredi ile sağlanan tesis inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı.

Yapı denetimi HATSU Genel Müdürlüğü Etüt Plan Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan dev projenin hayata geçirilmesi ile günde 5 bin 760 metreküp atık su arıtımının sağlanacağını vurgulayan İdare, Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prensibi'ne göre dizayn edilen tesiste evsel atık suyun, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kriterlerine uygun arıtımı sağlanarak yaklaşık yüzde 90 giderim verimi ile Erzin Deresi'ne deşarjının sağlanacağını belirtti.

Tesisin kaba inşaatının tamamlandığını ve çevre düzenlenmesinin yapıldığını bildiren HATSU, ilçe genelinde ki atıksuların arıtılmasının bölge sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu hatırlattı.

