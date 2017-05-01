Erzin Atıksu Arıtma Tesisi'nin Geçici Kabulü Yapıldı

GENEL MÜDÜR ÇAPARALİ, "TESİS YÜZDE 90 VERİM İLE DEŞARJ SAĞLAYACAK"

İller Bankası ve HATSU Genel Müdürlüğü heyetlerince geçici kabulün yapılmasının ardından HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, İller Bankası Adana Bölge Müdürü Hasan Güneş, HATSU Daire Başkanları ve İller Bankası heyeti, Erzin Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Yapı maliyeti 7 milyon 917 bin 763 TL olan tesis hakkında kamuoyuna bilgilendirmede bulunan Genel Müdür Çaparali, Erzin merkez mahalleler olmak üzere Başlamış, Kızlarçayı, Kuyuluk, Yoncadüzü ve Gökdere mahallelerinde ki atıksuyun bu tesiste arıtılacağını bildirdi.

Erzin ilçesinde oluşan evsel atıksuyun artık "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" kriterlerine uygun sağlıklı bir şekilde arıtım sağlanacağına vurgu yapan Çaparali, kurulan tesis Sürekli Atıksu İzleme Sistemi(SAİS) ile arıtılan su değerlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez sunucularına düzenli olarak gönderileceğinin altını çizerek, atıksuların yaklaşık yüzde 90 verim ile "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" kriterlerine uygun arıtımı sağlanarak Erzin Deresi'ne deşarjı edileceğini ifade etti.

HATSU Heyeti, Erzin Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki incelemelerin ardından yapımı devam eden kanalizasyon inşaatının Cırtıman Bölgesi'ndeki geçici deşarj yerinden atıksuların alınarak İşletmeler Dairesi Başkanlığınca işletilen İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne deşarj edilmesi için hazırlanan kolektör hattı proje güzergahında incelemeler yaptı.

Ayrıca heyet, Arsuz Nardüzü, Karaağaç, Karahüseyinli, ve Kışla mahallelerindeki atıksularını İskenderun Atıksu Arıtma Tesisi'ne deşarjı için projesi yeni tamamlanan Arsuz 1. Grup Kanalizasyon İnşaatı ile ilgili incelemelerde bulunarak fikir alışverişinde bulundu.

