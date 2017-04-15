Erzak Yardımı Vaadi ile Adres Tespit Edip Cinayeti İşlediler

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde öldürülen 29 yaşındaki Sinan Onver'in cinayet sanıkları, Önver'in yerini erzak yardımı yapacaklarını söyleyerek tespit ettiklerini söyledi.



Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Piremir Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde geçen yıl şubat ayında meydana geldi. Denizli'den üç ay önce Bursa'ya taşınan döner ustası Sinan Onver, park ettiği otomobilin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Bursa polisi, Sinan Onver'in, Denizli'de arkadaşı olan 33 yaşındaki Ali Şenlik'in eski eşi ile aşk yaşadığını, Onver'in olayın duyulmasından sonra ailesi ile birlikte Bursa'ya taşındığını tespit etti. Ali Şenlik'in kardeşi 29 yaşındaki Adem Şenlik, cezaevinde yatarken tanıştıkları aynı yaştaki Serkan Buluş'tan, Sinan Onver'in adresini bulmasını istedi. Onver'in oturduğu evi tespit eden Serkan Buluş, kendisini hayır amacıyla erzak dağıtan sosyal yardım kuruluşunda görevli olarak tanıtıp, gittiği Onver'in evinde kimlik bilgilerini teyit etti. Bu bilgiyi de Adem Şenlik'e bildirdi. Bursa'ya gelen Adem Şenlik, Önver'i öldürerek kaçtı.



5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Polis, savcılıktan alınan izin ile geçen yıl nisan ayında Bursa, İzmir ve Denizli'de yaptığı eş zamanlı operasyonlarla katil zanlısı olarak aranan Adem Şenlik, cinayete azmettirmekle suçlanan Ali Şenlik ile Onver'in adresini bulup kendilerine veren Erkan Buluş ve taksicilik yapan Yusuf Ş. ile akrabası olan Savaş Ş.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan Ali ve Adem Şenlik ile Serkan Buluş tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.



10 BİN LİRAYI VERMEDİ



Haklarında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Adem ve Ali Şenlik kardeşler ile Serkan Buluş ve tutuksuz sanık Yusuf Ş.'nin yargılanmasına devam edildi. Daha önce yapılan duruşmada ifade veren Adem Şenlik, Sinan Onver'i, 2013 yılında kendisine ödünç olarak verdiği 10 bin lirayı iade etmediği için öldürdüğünü söylerken, Sinan Onver'in adresini ise arkadaşı Serkan Buluş'un ortaya çıkardığını söyledi.



SOSYAL MEDYADA KENDİNİ KADIN OLARAK TANITTI



Yaptığı savunmasında, Adem Şenlik ile cezaevinde tanıştığını söyleyen Sinan Onver ise, "Adem benden, Bursa'ya yerleşen Sinan Onver'e nasıl ulaşabileceğini sordu. Nedenini sorduğumda, 'alacağım var' dedi. Sosyal paylaşım sitesinden kendimi kadın olarak tanıtıp Sinan'ın ağabeyi Ekrem ile arkadaş oldum. Buluşmak için sözleştik, buluşmaya gitmeyip onu takip ederek adresini öğrendim. Sinan'ın da ağabeyi gibi aynı mahallede oturduğunu düşünerek yaptığım araştırmada kaldığı yeri tespit ettim. Kendimi erzak dağıtımı yapan sosyal yardım derneğinde çalışan kişi olarak tanıtıp evlerine gittim. Yardım vaadi ile kimlik bilgilerini aldım. Bu bilgileri Adem'e verdim" dedi. Sanık Ali Şenlik ise Sinan Onver ile aşk yaşayan eşinden boşandığını belirterek, cinayete azmettirmek suçunu kabul etmedi. Tutuksuz sanık Yusuf Ş. ise cinayet ile hiçbir ilgisi bulunmadığını öne sürdü.



Bursa Adliyesi'ndeki yargılamaya Sinan Onver'in ağabeyi Sedat Onver'in tanık olarak dinlenmesi ile devam edildi. Kardeşinin, Ali Şenlik'in eşi ile ilişkisi bulunduğunu, bu ilişkinin ortaya çıkması sonucu ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınmak zorunda kaldığını belirten Sedat Onver, "Sinan'ı, bu yüzden öldürdüler" dedi.



Yargılamada, Ali Şenlik'ten boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapan Ziynet T., tanık olarak dinlendi. Ali Şenlik'ten anlaşarak boşandığını belirten Ziynet T., öldürülen Sinan Onver'i tanımadığını söyledi. Yargılama eksik evrakların beklenmesi için ertelenirken mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.



- Bursa