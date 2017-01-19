Eryılmaz'a Plaket

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz'a Kilis futboluna ve futbol hakemliğine vermiş olduğu destelerden dolayı plaket takdim edildi.



Eryılmaz'a, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Başkanı İdris Dağlı, İl Hakem Kurulu Başkanı Şükrü Balkan ve futbol hakem ve Gözlemcileri tarafından Kilis futboluna ve futbol hakemliğine vermiş olduğu destelerden dolayı plaket takdim edildi. - KİLİS