Eruhlu Çocuklar Kendi Kuklalarını Yaptı

Her yaş grubu için ayrı etkinlikler düzenleyerek Eruh'un adının artık kültür sanatla anılmasını sağlayan Yıldırım Belediyesi, minik yeteneklerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak kukla atölyesini öğrencilerin atağına götürdü.

Çizmeli Köyü İlkokulu'nda kurulan kukla atölyesinde, kukla yapımını öğrenen çocuklar, keyifli zaman geçirdi. Ahşap kukla parçalarını boyayarak parçaları birleştiren minikler, kendi kuklalarını kendileri yaparak el emekleriyle ortaya çıkardıkları ve ömür boyu saklayacakları bir oyuncağa sahip oldu. Kukla Atölyesi çalışmaları ile kendi kuklalarını yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar ayrıca kukla yapımı ile ilgili yöntem ve teknikleri de öğrenirken çocuk olmanın tadını çıkardı.