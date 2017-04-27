Eruhlu Çocuklar İlk Kez Kaydırağa Bindi

Siirt'in Eruh ilçesi Cintepe ve Çizmeli köylerindeki çocuklar, Bursa Yıldırım Belediyesi ile Eruh Kaymakamlığının desteğiyle düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında kez palyaço gördü, kaydırağa bindi.



Yıldırım Belediyesinin Eruh ilçesiyle kurduğu "Kardeşlik köprüsü" çerçevesinde, Eruh ve köylerinde iki hafta sürecek olan bahar şenlikleri 5'inci gününde çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerle devam etti. Tiyatro ekibi ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Çizmeli köyüne giderek burada oyun aletlerini çocukların hizmetine sundu. Hacivat-Karagöz oyununu ilk kez canlı izleyen Eruhlu çocuklar, gösteri sonrası çeşitli boyama ve resim etkinliğiyle eğlendi. Cintepe ve Demiremek İlkokulunda sahnelenen gölge oyunlarının ardından çocukların arasına karışan gösteri ekibi, miniklerin yüzlerini boyadı. Çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.



Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, Yıldırım Belediyesi ile Eruh Kaymakamlığı iş birliğiyle iki hafta sürecek olan bir etkinlik organize ettiklerini belirterek, bunun çocukları mutlu ettiğini vurguladı. Eruh'un 1984 yılında terör örgütün ilk silahlı eylem yılı olması nedeniyle bilhassa internette halen terör olaylarının izlerine rastlandığını aktaran Kaymakam Dayanç, ancak gerçekte çok misafirperver bir halk olan Eruhluların her zaman devletinin yanında olduğunu söyledi. Dayanç, "Eruh'ta ilk defa böylesine geniş kapsamlı bir festival düzenleniyor. Eruh merkez olmak üzere tüm köylerde bulunan öğrencilere çeşitli eğlenceli sosyal aktiviteler veriliyor. Eruh'a uzak olan köylere ise Bursa'dan gelen eğlence tırı ile ulaşıyoruz ve köylerimizde bulunan çocuklarımızı eğlendiriyoruz" dedi. - SİİRT