Eruhlu Çocuklar, Hacivat-Karagöz'ü İlk Kez Canlı İzledi

BURSA Yıldırım Belediyesi'nin Siirt'in Eruh İlçesi'yle kurduğu 'kardeşlik köprüsü' çerçevesinde, Eruh ve köylerinde 17 gün sürecek çocuk festivali başlatıldı. Festival çervesinde Bursa'dan gelen sanatçıların düzenlediği Hacivat-Karagöz oyununu Eruhlu çocuklar ilk kez canlı olarak izledi.



Eruh İlçesi'yle kurduğu kardeşlik köprüsü kapsamında, 22 Nisan'da Eruh merkez ve bağlı köy okullarında, Bursa Yıldırım Belediyesi'nin çocuklara yönelik başlattığı 17 günlük festival devam ediyor. Bu çerçevede Eruh İlçesi'ne bağlı Çizmeli Köyü'ne giden Yıldırım Belediyesi gösteri ekipleri, buradaki çocuklara Hacivat-Karagöz oyununu sahneledi. Hacivat-Karagöz oyunun ilk kez canlı olaraz izleme fırsatı bulan Eruhlu çoçuklar, gösteri sonrası çeşitli boyama ve resim etkinliği ile coşku içerisinde eğlendi.



Yıldırım Belediyesi Özel Kalem Müdürü Niyazi Demir, festival TIR'ı ile geldikleri Eruh'ta şimdiye kadar 6 bin çocukla buluştuklarını belirterek, "Bursa Yıldırım Belediyesi olarak kardeş ilçe olarak belirlediğimiz Eruh'ta kültür sanat aktivitelerimiz kapsamında 7'den 70'e tüm kitlelere ulaşmak için buradayız. Çocuklarımıza kültür şenlikleri yaparak buradaki çocuklarımıza ulaştık ve onları gördüğünüz gibi çeşitli etkinlikler ile eğlendiriyoruz" dedi.



Yıldırım Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen Bahar Festivali'nin ilk defa Eruh İlçesi'nde düzenlendiğini belirten Eruh İlçe Kaymakamı Murtaza Dayanç da, "İlçemizde ilk defa böylesine geniş kapsamlı bir festival düzenleniyor. 22-23 Nisan tarihleri arasında başlayan festivale Eruh merkez olmak üzere tüm köylerde bulunan öğrencilere çeşitli eğlenceli sosyal aktiviteler veriliyor. Eruh'a uzak olan köylere ise Bursa'dan gelen eğlence tırı ile ulaşıyoruz ve köylerimizde bulunan çocuklarımızı eğlendiriyoruz. Diğer yandan bu etkinlikler çerçevesinde çeşitli konserler, tiyatrolar ve söyleşiler yapılacak. Buda İlçe halkı için bir ilk olacaktır" diye konuştu.



- Siirt