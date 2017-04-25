Eruhlu Çocuklar 'Çizmeli Kedi' ile Tanıştı

Yıldırım Belediyesi, Siirt'in Eruh ilçesinde çocukları tiyatro ile buluşturdu.



Çocuklar başta olmak üzere bütün Eruhlulara yönelik kültür sanat takvimi hazırlayan Yıldırım Belediyesi, tiyatroyu öğrencilerin ayağına götürdü. Eruh Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen tiyatro gösterisi Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerini kahkahaya boğdu. 16. yüzyılda yazılan ve daha sonra tiyatroya uyarlanan Çizmeli Kedi adlı komedi oyunu minikleri eğlendirirken öğretici mesajlar da verdi. Kasabanın yaşlı değirmencisi öldükten sonra çocuklarının başından geçen komik durumların sahneden öğrencilere aktarıldığı oyunda, en küçük çocuğa miras kalan Çizmeli Kedi'nin sahibini zenginleştirmek için yaptığı oyunlar minikleri eğlendirdi. Kendilerini tiyatroyla buluşturarak mutluluklarını katlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür eden minikler, salondan unutamayacakları hatıralarla ayrıldı. - BURSA