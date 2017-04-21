Eruh'ta Kültür ve Sanat Etkinlikleri

SİİRT(AA) - Eruh Belediyesi ile kardeş Bursa Yıldırım Belediyesinin iş birliğiyle ilçede kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek.





Etkinlikler kapsamında 14 gün boyunca çocuk şenlikleri, gösteriler, tiyatro, salon sirki, sanat içerikli atölye çalışmaları, görsel şovlar, konser, müzik ve söyleşi düzenlenecek olan ilçede böylece 7'den 70'e herkesin kültür ve sanatla buluşması sağlanacak.



Eruh Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, yaptığı açıklamada, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet açısından imkanların kısıtlı olduğu ilçede, kardeşlik ilişkisi içerisinde bulundukları Yıldırım Belediyesinin katkılarıyla geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen bu kültür etkinlikleri, güzel ülkenin batısından doğusuna gönül köprüsü kurması açısından son derece anlamlı bir faaliyet olacağını belirtti.



Dayanç, "Bu sayede Eruh'ta eğitim gören köylerde dahil tüm öğrencilerimiz ile gençler ve yetişkinler profesyonel tarzda hazırlanan tiyatro, müzik, salon sirki, görsel şovlar, sanat içerikli atölye çalışmaları ve benzeri etkinliklerle buluşturulacaktır. Yöre halkı kültür ve sanat anlamında etkileyici bir zaman dilimi yaşayacaktır." diye konuştu.