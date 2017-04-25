Eruh Kültür Sanat Etkinlikleriyle Buluştu

NURETTİN KİLİS - Siirt'in adı yıllarca terör saldırılarıyla anılan Eruh ilçesinde İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, gençleri ve çocukları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturuyor.



Terör örgütü PKK'nın 1984'te ilk silahlı eylemini gerçekleştirdiği Eruh'ta Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Murtaza Dayanç'ın ilçedeki vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Rutin hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hazırlanan proje doğrultusunda düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, özellikle çocukların ve gençlerin yüzünü güldürüyor.



"Kardeş şehir" Bursa'nın merkez Yıldırım Belediyesi desteğiyle hazırlanan, 2 hafta sürecek etkinlikler kapsamında, çocuk şenlikleri, gösteriler, salon sirki, sanat içerikli atölye çalışmaları, görsel şovlar, konser ve söyleşiler düzenleniyor, tiyatro ve müzikaller sahneleniyor.



İlçe merkezi ile bazı köylerde gerçekleştirilen etkinliklere, yıllardır terör saldırıları nedeniyle sosyal aktivitelerden mahrum kalan gençler ve çocukların yanı sıra yetişkinler yoğun ilgi gösteriyor.



Eruhlular, gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşıyor.



"Eruh terörle değil, kültür, sanatla anılacak"



Eruh Belediye Başkan Vekili Dayanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldırım Belediyesinin katkılarıyla ilçede bu yıl ilk kez kapsamlı ve uzun soluklu kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.



Dayanç, öğrenci ve gençlere olduğu kadar yetişkinlere de hitap eden etkinliklerin 6 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.



İlçe merkezinin yanı sıra köy okullarında okuyan çocuklara bu güzelliklerin ulaştırılacağına işaret eden Dayanç, "Yıldırım Belediyesi ile aramızda gönül köprüsü kurulmuş durumda. İki belediye olarak daha birçok alanda projemiz olacak. Bunları bir bir hayata geçireceğiz." dedi.



"Yapacağımız faaliyetlerle, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle terör algısı buralardan silinecek." diyen Dayanç, şöyle devam etti:



"Eruh'un hain terör örgütünün eylemiyle anılması ilçe adına bir handikap. Dışarıdan bakıldığında herkes Eruh'u terörle bir şekilde özdeşleştiriyor. İnternete girildiğinde o görüntüler ön plana çıkıyor. Halbuki Eruhlu insanlarımız misafirperver ve öz kültürü olan kadirşinas insanlar. Buradaki saygıdeğer insanlar terörle anılmayı hak etmiyor. Terör örgütü artık bitme aşamasına geldi. Bundan sonra Eruh terörle değil, kültür, sanat, doğa, turizm ve kendi öz kültürüyle anılacak."



Belediye bünyesinde ilçe için çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Dayanç, "Belki trilyonlarca iş yapıyoruz. Ancak esas önemsediğimiz konu insanların gönlünü yapmak, gönüllerinde taht kurmak." ifadelerini kullandı.



Dayanç, devlet-millet kaynaşmasını en üst seviyeye taşımayı ve Eruh'u Türkiye'de "model ilçe" haline getirmeyi, bir zihinsel dönüşümü sağlamayı arzuladıklarını anlattı.



"Gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz"



Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özmen, Eruh'taki vatandaşlarla gönül köprüsü kurduklarını belirtti.



Bu doğrultuda ocak ayında ilçeden 50 öğrenciyi Bursa'da misafir ettiklerini dile getiren Özmen, şimdi de sosyal ve kültürel etkinlikleri Eruhlu vatandaşın ayağına getirdiklerini bildirdi.



Özmen, Eruh ile gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu coğrafyada kanın, gözyaşının mutlaka bitmesi lazım. Kan, gözyaşı ve terör olayları devam ettiği müddetçe en büyük mağduriyeti çocuklarımız yaşayacak. İnşallah başlattığımız gönül köprüleri sayesinde terör olayları biter de çocuklarımız eğitimlerine rahatça devam eder." diye konuştu.



"Yüzlerindeki tebessüm bizi mutlu ediyor"



Bursa'dan gelen oyuncu Veysel Kamış, vatandaşların yüzlerini güldürmek için Eruh'ta bulunduklarını söyledi.



Bu tür etkinliklerin kardeşliği pekiştireceğini kaydeden Kamış, "Buraya gelmemiz, çocuklara kültürlerini tanıtmak açısından çok değerli oldu. Bizler de Hacivat ve Karagöz rolüyle Bursa'nın tarihi kahramanlarını tanıtacağız. Bursalılar Eruh kültürünü, Eruhlular Bursa kültürünü tanımış olacak." şeklinde konuştu.



"Aç insana yemek vermek, tok insana yemek vermekten çok daha iyidir. Buradaki insanların kültürel açlığını görünce onlara vereceğimiz kültürel doyumluluk ve yüzlerindeki tebessüm, çocukların ilgisi bizi mutlu ediyor. O kadar yer gezdik. Burada farklı bir hava gördüm." ifadelerini kullanan Kamış, gelmekten en çok memnuniyet duydukları yerlerden birinin Eruh olduğunu söyledi.



Hacivat rolündeki oyuncu Mehmet Kaya, Eruh'ta büyük bir ilgiyle karşılandıklarını belirtti.



Kendilerine gösterilen samimiyetten duydukları memnuniyeti dile getiren Kaya, bu birlik ve beraberliğin sürmesini diledi.



"Eruh çocukların eğlencesiyle anılmaya başladı"



Öğrencilerle Eruh Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda "Çizmeli Kedi" oyununu izleyen öğretmenlerden Nuran Gündüz, ilçedeki çocukların uzak kaldıkları eğlence ve etkinlikleri görme fırsatı bulduğunu ifade etti.



Özellikle çocuklara yönelik etkinliklerin, onların gelişimi, dünyaya bakış açıları bakımından büyük öneme sahip olduğunu anlatan Gündüz, çocukların bu etkinliklerle, eğlenmenin ne demek olduğunu anladığını bildirdi.



Gündüz, "Bu etkinliklerden önce terör, şiddet ve silahla anılan Eruh, artık çocukların eğlencesiyle anılmaya başladı. Bu nedenle hem Yıldırım hem de Eruh belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Metin Sebat da etkinliklerin sürmesini, bundan sonra Eruh'un kültür ve sanatla anılmasını dilediğini kaydetti.