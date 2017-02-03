Eruh İlçe Emniyet Amiri Yaman'a Veda Yemeği Düzenlendi

Eruh ilçesinde 2 yıldır görev yapan İlçe Emniyet Amiri Bedri Yaman'nın tayininin çıkmasından dolayı veda yemeği düzenlendi.





Veda yemeğine Kaymakam Murtaza Dayanç, Eruh 2'nci Komando Tabur Komutanı Piyade Yarbay Oğuzhan Pehlivan, Eruh Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Katırcı, Eruh Ak Parti İlçe Başkanı Cevher Çiftçi, kurum müdürleri, STK temsilcileri, esnaflar ve mesai arkadaşları katıldı.





Verilen veda yemeği sonrası konuşan Kaymakam Dayanç "Ben kendisine ilçemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Burada 2 yıl beraber çalıştık. Zorlu bir süreçte kendisi bizimle beraber layıkıyla görevini yerine getirdi. Beraber güzel anılarımız oldu. Tecrübesini hem personellerine, hem de ilçeye yansıttığını düşünüyorum. Görev yerinde kendisine başarılar dilerim. İnşallah Bedri Bey de burada güzel dostluklar kurduğu gibi gittiği yerde de güzel dostluklar kurarak, bundan sonraki hayatında ailesiyle birlikte huzurlu, mutlu bir yaşam sürmesini temenni ederim." dedi.





Dayanç, konuşmasının ardından İlçe Emniyet Amiri Yaman'a başarılı görevinden dolayı plaket ve Eruh resmi takdim etti.





İlçe Emniyet Amiri Yaman da "Her zaman söylüyorum. Eruh'un dışarıdan izlenimi değişik gözükse de Eruhluların çok aydın ve çok bilinçli olduğunu gördüm. Gerçekten bizlere destek verdiniz. Sayın Kaymakamımıza, daire amirlerimize, savcılarımıza ve özellikle Eruh'lu hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.