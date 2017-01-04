SİİRT(AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Eruh Belediyesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklama, etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan mahalle yolları ile çarşı merkezinde biriken kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.
Cadde ve sokaklardan temizlenen kar kütlelerinin kamyonlarla ilçe dışına taşındığı ifade edilen açıklamada, karla mücadelede 2 traktör, 2 kepçe ve 20 personelin görev aldığı belirtildi.
Eruh Belediyesinde Karla Mücadele Çalışması
SİİRT(AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Eruh Belediyesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor.
SİİRT(AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Eruh Belediyesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor.
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