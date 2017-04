Eruh'a Bayram Geldi

Anadolu'nun kültür mozaiği Yıldırım Belediyesi'nin, Siirt'in Eruh ilçesine kurduğu kardeşlik köprüsü kapsamında düzenlenen etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.



Dostluk, paylaşım ve barış şehri Yıldırım, kardeşlik elini Siirt'in Eruh ilçesine uzatmaya devam ediyor. Daha önce Eruhlu çocukları Bursa'da ağırlayan Yıldırım Belediyesi, şimdi de çocukları mutlu etmek Eruh'a adeta çıkarma yaptı. Yıldırım Belediyesi, Eruh Kaymakamlığı iş birliğinde 22 Nisan'da başlayan etkinlikler, 6 Mayıs'a kadar devam edecek. Festival havasında geçecek programlar kapsamında, tiyatro gösterileri ve atölyeleri, masal anlatıları, orta oyunları, Hacivat-Karagöz gösterileri, drama atölyeleri, müzikaller, söyleşiler, sirkler ve kukla atölyeleri düzenlenecek. Eruh ilçe merkezinin yanı sıra köylerde düzenlenecek etkinliklerde ayrıca Yarışmalar, tırmanma duvarı, rodeo, salto trambolin, top havuzu, hedef tutturma, yastık savaşı, canlı langırt oyunlar düzenlenecek. Etkinlikler, Eruh İmam Hatip Lisesi bahçesi ve Eruh Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen şenliklerle başladı. Heyecan dolu şovların sergilendiği etkinlikte salon sirki, sihirbaz, palyaço, yılan şov, dans eden robot, jonklör ve akrobasi gösterileri çocuklar eğlenceye doydu. Bu arada, Eruh İmam Hatip Lisesi Bahçesi'nde ve Eruh Spor Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan Kutlamalarında çocukların ortaya koyduğu performans ayakta alkışlandı.



Eruh ile 'Gönül Köprüsü Dost Eli Projesi' kurulan kardeşlik bağlarının her geçen gün daha güçlendiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Ülkemizin doğusuyla batısıyla bir bütün olduğu gerçeğini unutmadan çocuklarımızın mutluluğuna, gelişimine katkı sağlamak bizim öncelikli sorumluluklarımızdan birisi. Özellikle Eruh, özelinde düşündüğümüzde evlatlarımızı zararlı alışkanlıklardan ve zararlı mihrakların ekinsinden korumak adına bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Kardeşlik bağlarımız bundan sonra artarak devam edecek. Dayanışma ve kardeşlik duygularımızı pekiştirerek ülkemizin bir bütün olduğu gerçeğini tüm dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA