Erü Turizm Fakültesi'nde "Gastronomi Şenliği" Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Gastronomi Şenliği" düzenlendi. Şenlikte, fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler davetlilere ikram edildi.



Turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile çok sayıda davetli katıldı.



Etkinlik hakkında bilgiler veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri tarafından etkinliğin 8.'sini düzenlediklerini söyledi.



Öğrencilerin kendi yörelerinden yöresel yemekleri ön plana çıkartarak bu etkinliği düzenlediklerini belirten Karamustafa, "Öğrencilerimiz hem bu yemekleri yapıyor hem de farklı şekillerde sunuyorlar. Yörelerine ait gizli kalmış yiyecekleri gün yüzüne çıkartarak unutulmuş yöresel yemeklerimizin tanıtımına katkı sağlıyorlar." diye konuştu.