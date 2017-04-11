Erü Resim Bölümü Öğrencilerinin Bitirme Projeleri Görücüye Çıktı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri sergisi açıldı.



Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Karasu Gökçe, Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aygül Aykut, Bitirme Projesi Sorumlusu Öğretim Üyesi Nevin Engin'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Bitirme projelerinin öğrencilerin iş yaşamına geçiş sağladığı dönem açısından önemine değinen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Karasu Gökçe, "Bitirme projesi 4 sene boyunca alınan eğitimin sonucunun bir göstergesidir. Buradaki projeleri üreten öğrencilerimizin, bundan sonraki hayatlarında derslerde elde ettikleri bilgi, tecrübe ve hocalarından aldıkları tavsiyeleri en doğru şekilde kullanmalarını temenni ediyorum" dedi.



24 öğrencinin eserinin yer aldığı sergi 2 hafta boyunca ziyaret edilebilecek. - KAYSERİ