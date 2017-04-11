Erü Kayseri Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Planlama Semineri Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kayseri Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği Bölümü ve İŞ-KUR tarafından 'İnşaat Teknoloji Programı Kariyer Planlama' konulu seminer düzenlendi.



Kayseri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Kayseri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Taplak'ın yanı sıra, kamu ve özel sektörde çalışan inşaat teknikerlerinden Ali Aydın, Tacim Yıldırım, Taner Küçük, Hasan Ünlühızarcı, Mehmet Yanaşık, Okan Erdoğan ve Fatma Burcu Öner konuşmacı olarak katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Hamdi Taplak, "Okulumuzun İnşaat Teknolojisi Programı, YÖK/ Dünya Bankası Projesi kapsamında ilk kurulan programlardan biridir. Kurulduğu günden beri laboratuvarları ve öğretim üyeleriyle eğitime katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda ülkemizin lokomotif sektörü olan inşaat sektörüne teknik elemanlar yetiştirmektedir. Seminerin bütün öğrencilerimize faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.



İŞ- KUR'un faaliyetleri hakkında bilgi veren İŞ-KUR temsilcisi Feridun İnal ise, işbaşı eğitim programı ile kişilere tecrübe kazandırıldığını kaydetti. İnal, "Mezunlar iş için kurumlara başvuru yaptıklarında onlardan tecrübeli olmaları isteniyor. Fakat kişi yeni mezun olduğu için tecrübe sahibi olamıyor. Bu durumda hem tecrübeli eleman isteyen kurum, hem de tecrübe sahibi olmayan eleman kısmen haklı. İşte bu sorunu engellemek için işbaşı eğitim programı başlatıldı. İşbaşı eğitim programı yaklaşık 3- 4 senedir var. İşbaşı eğitim programı, kişilerin tecrübe kazanmaları için herhangi bir iş yerinde, belli bir süre bizim elemanımız olarak çalışmalarını sağlıyor. Programa katılan kişiler, program sonunda sertifika belgesini alarak iş başvurularını tecrübeli olarak yapabiliyor" şeklinde konuştu.



Tecrübelerini anlatan Kayseri Meslek Yüksekokulu mezunlarından Taner Küçük de, "Türkiye'de bir mühendisin en az 3 tane teknikere ihtiyacı var. Yani ülkemizde çok sayıda inşaat teknikerine ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda bir tekniker sadece şantiyede çalışmak zorunda değil. İnşaat sektöründe binlerce ürün çeşidi bulunmaktadır. Bir inşaata sağlanacak ürün çeşitleriyle ilgili de çalışabilirsiniz. Yeter ki yaptığınız işi en iyi şekilde yapın. Tecrübe, mücadele ve emek ister. Şimdi gençler işlerinde hemen yükselmek istiyorlar. Fakat bu işin tozunu yutmadan yükselmek mümkün değil" ifadelerini kullandı



Konferans konuşmaların ardından son buldu. - KAYSERİ