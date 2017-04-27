Erü'de 'Kuş Uçuşu Uzaklık Iı Karma Seramik' Sergisi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 'Kuş Uçuşu Uzaklık II Karma Seramik' sergisi açıldı.



ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu'nda açılan sergide farklı üniversitelerden 32 akademisyen ve sanatçının eserleri görücüye çıktı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Karamehmet Yıldız tarafından açılan sergiye, öğrencilerde yoğun ilgi gösterdi.



ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Gökçe'den sergi hakkında bilgiler alan rektör yardımcıları Doğan ve Yıldız, emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ