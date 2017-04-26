Erü'de Kornea Bankası Kurulması Çalışmaları

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, hastaneye kornea bankası kurulması çalışmalarının sürdüğünü, kornea bankası kurulduğunda daha çok kornea nakli işlemi gerçekleştirebileceklerini bildirdi.



Erkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kornea bankasının, nakil bekleyen çok sayıda kornea hastasına umut olacağını belirtti.



Kornea naklinde donör kaynağının kadavra olduğuna dikkat çeken Erkılıç, şunları kaydetti:



"Kornea nakli dünyada en çok yapılan organ ve doku nakillerinin başında gelmektedir. Kornea, damarsız bir dokudur. Dolayısıyla korneanın nakledildiği yerde hayat bulması oldukça yüksek ihtimaldir. Kornea bizim gözümüzün önünde adeta saatin camı gibi görev gören bir yapıdır. Saydam ve özellikli bir mercek olduğu için gözün görme fonksiyonlarında ve göze giren ışığın retinaya taşınmasında çok önemlidir. Korneanın bulanıklaşması adeta buzlu camdan dışarı bakan birinin dışarıyı görmesi gibidir. Dolayısıyla korneadan kaynaklanan görme azlıklarının tedavisinde başka yöntemlerle tedavi mümkün değilse yapılacak şey kornea değişimidir. Canlıdan canlıya kornea nakli olmuyor. Korneasını aldığımız kadavranın dış görünüşünde değişiklik olmuyor. Çünkü gözü organ olarak tamamen almıyoruz. Yani bir saat merceğinin alınması gibi düşünün. Kornea naklini her göz hastalığında yapmıyoruz. Gözün kornea tabakasının başka şekilde iyileştirilemeyecek olması ve kornea değişiminden sonra gözün hem fiziksel hem de görme rehabilitasyonu yönünden fayda görecek şekilde olduğunda kornea nakli yapıyoruz. Hastanemiz bünyesinde açılacak kornea bankasıyla daha çok kornea nakli işlemi yapabileceğiz."



Hastanedeki kliniklerinde son dönemde 3 hastaya yaptıkları başarılı kornea nakilleriyle ilgili bilgiler veren Erkılıç, nakillerin başarılı geçtiğini ifade etti.