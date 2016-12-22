Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, "Güzel mücadele ettik" dedi.



Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçında sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, "Çok iyi oynadığımız söylenemez ama mücadele ettik. Önemli olan galip gelmekti. Bunu başardık. Camiamıza ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bizim için bir moral oldu. Kupa maçını artık bir kenara bıraktık. Önümüzde çok önemli maçımız var. Bu moral ve motivasyonla önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanıp devreyi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağı" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ