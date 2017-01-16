Ertuğrul Sağlam'dan Osmanlıspor - Beşiktaş Maçı Yorumu

FutbolArena - Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u çalıştıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Osmanlıspor - Beşiktaş maçını yayıncı kuruluşa Bein Sports'a yorumladı:



"BEŞİKTAŞ'IN TAHAMMÜLÜ YOK"



"Başakşehir ve Galatasaray'ın kazanmasından sonra Beşiktaş açısından kazanmak çok önemli. Bu yarışta puan kaybına tahammülü yok. Tabi karşısında da Osmanlıspor gibi flaş bir takım."



"ZEMİN SIKINTILI"



"Şöyle bir sıkıntı bekliyor iki takımı. Sahanın üstündeki karların ve buzun temizleniyor olması, zeminin de elverişsiz olması kafamda soru işaretleri oluşturdu. Zeminde buzla beraber bir maç oynanacak olursa Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimali biraz daha yukarıya çıkabilir.



"CENK ARATMAZ"



"Osmanlıspor tabi üst gruba yaklaşmak istiyor. Eksikleri var: N'Diaye Afrika Kupası'nda. Musa cezalı. Beşiktaş'ta ise Aboubakar'ın olmamasına rağmen Cenk'in onun eksikliğini fazla hissetirmeyeceğini düşünüyorum."



"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSANIZ..."



"Şampiyon olmak istiyorsanız tüm engelleri aşmanız gerekiyor. Her ne kadar bütün olumsuzlukları saysak da, kalite anlamında olmasa bile mücadele anlamında güzel bir karşılaşma izlettirecektir iki takım da."