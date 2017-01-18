Ertuğrul Sağlam'dan Aytemiz Alanyaspor Açıklaması

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Aytemiz Alanyaspor ile yaptıkları görüşmelerin, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son bulduğunu söyledi.



Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Aytemiz Alanyaspor yöneticileriyle İstanbul'da görüşme yaptıklarını anımsattı.



Görüşmenin olumlu sonuçlanmadığını dile getiren Sağlam, "Aytemiz Alanyaspor ile yaptığımız görüşmeler, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son buldu. Göstermiş oldukları ilgiden dolayı Aytemiz Alanyaspor yönetimine ve taraftarına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, dün akşam Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurmuştu.