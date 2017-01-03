Ertuğrul Bey Aklı ve Gönül Arasında Kalacak!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş "Ertuğrul" 4 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Geçen hafta yayınlanan 71. bölümünün tekrarı ile ekrana gelecek dizide Ertuğrul Bey aklı ve gönlü arasında kalırken Candar Bey'in beklenmeyen teklifi ile karşılaşacak.

Ertuğrul Bey civardaki tehlikelere karşı güçlerini birleştirmeleri gerektiği düşüncesiyle kendisine kızıyla evlenmesi teklifinde bulunan Candar Bey ve Halime arasında kalacak. Bir tarafta obasının geleceği bir tarafta canından çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul Bey aklı ve gönlü arasında karar vermek zorunda kalacaktır.

Davetsiz Misafir

Pazarın hâkimiyetini ele geçirdikten sonra siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar veren Ertuğrul Bey için toy meclisine gelen davetsiz misafir Sadettin Köpek, yeni sorunların temelini atacaktır. Siyasi bir gerilimin ortasında kalan Ertuğrul Bey beklemediği bu hamleyle zor duruma düşecektir.

Dinmeyen ihtiras

Ural sinsi planlarına ara vermeden devam ederken Batuhan'ın getireceği haberle şoke olacak ve Ertuğrul Bey'i zor durumda bırakacak yeni tuzağını kuracaktır. Ona göre bu tuzak, ona hem altın hem de pazarın anahtarını getirecektir.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç'in yer aldığı; senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği Diriliş ''Ertuğrul'' 4 Ocak 2017 Çarşamba akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.