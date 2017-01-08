Ertuğrul Aksoy: Çıkmak İsteyince Hamza Hoca Bana 2-3 Penaltı Daha Yaptır Dedi

Bursaspor'un genç savunma oyuncusu Ertuğrul Aksoy, özellikle Türkiye Kupası'nda oynanan Akhisar Belediyespor maçında iki penaltı yaptırdığı maçta bir anda dikkatleri üzerine çekerken, o karşılaşmanın devre arasında yaşadıklarını anlattı.

Bursa Hakimiyet'e konuşan Ertuğrul Aksoy şu sözleri söyledi:

"HOCAM BANA 2-3 PENALTI DAHA YAPTIR DEDİ"

Kupada oynanan ve iki penaltı yaptırdığı Akhisar Belediyespor maçının devre arasında yaşananları anlatan genç isim, "Hocanın nasıl kaliteli bir insan olduğunu anlatabilirim. Maçta iki penaltı yaptırdım ve benim için kötü geçiyordu. Kupanın iki favori takımıyız. Onları orada yendiğimiz zaman daha rahat üst tura çıkacağız. Devre arasında içeri girdik. Benim moralim çok bozuktu. Hocaya beni çıkartmasını ve kendimi hiç iyi hissetmediğimi söyledim. Hoca da bana, 'Şu maçta seni oyundan alır mıyız? Şimdi sahaya çıkıyorsun ve 2-3 tane daha penaltı yaptırıyorsun' dedi bana. Orada ne kadar büyük bir hoca ve ne kadar güzel bir insan olduğunu anladım. Hoca arkamızda durduğu sürece ne hocayı ne de taraftarı yanıltmayacağım" diye konuştu.