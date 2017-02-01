Ertuğrul Akbay: 'Her Sözcü Çalışanı Gibi Dürüst Bir İnsandı'

Cumartesi günü kaybettiğimiz SÖZCÜ yazarı Mehmet Ağabeyimize bugün veda ettik. Mehmet Türker için ilk tören Teşvikiye Camii'nde düzenlendi. Cenaze törenine katılan Duayen Gazeteci Ertuğrul Akbay, "30 yıllık bir arkadaşımdı. Başımız sağolsun. Dürüst bir adamdı. Zaten dürüst olmasa Sözcü'de çalışamazdı. Her Sözcü çalışanı gibi güvenilir ve dürüsttü. Ondan bu sevgi…" dedi.



Haber: Turgut ERAT Kamera: Çağatay GÜRÜCÜ