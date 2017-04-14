Ertem: TL'de Volatilite Daha da Düşecek
Dolar kurundaki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, TL'deki volatilitenin daha da düşeceğini söyledi.
Dolar kurundaki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, TL'deki volatilitenin daha da düşeceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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