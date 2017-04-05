Ertem Şener Twitter'dan İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'a Küfür Etti

Spor spikeri ve televizyoncu Ertem Şener, resmi Twitter hesabından İngiliz Büyükelçisi Richard Moore'un Dolmabahçe Sarayı'nın önündeki lalelerin fotoğrafını paylaştığı tweetine küfürlü cevaplar verdi.

RİCHARD MOORE: BAHAR İŞARETİ!

Richard Moore paylaşımında, "Dolmabahçe Sarayı'nın dışında laleler. Bahar işareti! Güzel." ifadelerini kullandı.

Richard Moore'un tweeti:



Richard Moore'u menşınlayarak 4 tweet atan Ertem Şener, şunları söyledi:

"Bunlar ne alçak insanlar! Bu adamlar "Hayır" kampanyası yapıyor, darbe istiyor. Allah ülkemizi korusun bu namussuzlardan, bu alçaklardan."

"DEDELERİNİZ İYİ BİLİR"

"İngiliz köpeği bu lalelerin altı kanla sulandı yüzyıllardır! Dedeleriniz iyi bilir şerefsiz köpekler!"

"İşte açık açık Türkiye'ye böyle mesaj veriyorlar. Diyorlar ki; Darbede başarılı olsaydık bu laleler daha önce açacaktı. Gelin ulan yine gelin."

ERTEM ŞENER'DEN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ'NE KÜFÜR

"Suriye'de kimyasal silah ile çocuk öldüren katilin sahipleri Bahar'dan, Lale'den konuşamaz! O....Çocuğusunuz."

Ertem Şener'in tweetleri:



